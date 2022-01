Sondaggio | crollo dei Cinquestelle Pd arretra ma è sempre primo partito

Advertising

francoliver2 : RT @rkmontanari: Sondaggio TgLa7, sale solo Giorgia Meloni: il crollo del Pd, un indizio a una settimana dal Quirinale? - Francescaeffe3 : RT @rkmontanari: Sondaggio TgLa7, sale solo Giorgia Meloni: il crollo del Pd, un indizio a una settimana dal Quirinale? - larattaenzo79 : RT @Libero_official: Tra i principali partiti, #Fdi è l'unico che sale rispetto a una settimana fa: il sondaggio Swg per #TgLa7, cifre sorp… - rkmontanari : Sondaggio TgLa7, sale solo Giorgia Meloni: il crollo del Pd, un indizio a una settimana dal Quirinale? - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio crollo

...) e che l'ultimodi Quinnipiac indica al 33%, a fronte di tasso di approvazione, in media, del 42%, mentre in un altrodi AP/NORC Center for Public Affairs Research, solo il 43% ......Agi rendono ilancora più evidente. M5s in caduta, flessione anche per Lega e Pd Poco più del 14%. Mai così in basso da inizio legislatura . Il M5s in caduta è monitorato dall'ultimo...La conferenza stampa del Presidente, nel primo anniversario del suo mandato, ha ricevuto critiche sul piano interno e internazionale sia dai media conservatori che dalla stampa liberal. Gli ultimi son ...Secondo la prima Supermedia del 2022, in testa nei sondaggi politici c’è ancora il Partito Democratico, che però è in leggero calo ...