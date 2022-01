Sguera e la crisi del commercio in via Rummo: “Basta annunci, servono azioni. Partiamo dal parcheggio di Porta Rufina” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Come non comprendere la delusione dei commercianti di via Gaetano Rummo, da anni in attesa di svolte a più riprese annunciate ma mai realizzate. E così quello che un tempo era il cuore pulsante del commercio cittadino si è trasformato nell’ennesima area in crisi”. Così Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’. “La polemica politica non mi interessa” – prosegue Sguera. “Ma le difficoltà degli operatori commerciali della zona sono evidenti. Occorre dunque organizzare una risposta per evitare almeno che chi ancora resiste sia costretto nel prossimo futuro a gettare la spugna. Due i nodi cruciali, il primo è rappresentato dal recupero del Malies ma è come parlare della tela di Penelope: gli anni scorrono, gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Come non comprendere la delusione dei commercianti di via Gaetano, da anni in attesa di svolte a più ripreseate ma mai realizzate. E così quello che un tempo era il cuore pulsante delcittadino si è trasformato nell’ennesima area in”. Così Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’. “La polemica politica non mi interessa” – prosegue. “Ma le difficoltà degli operatori commerciali della zona sono evidenti. Occorre dunque organizzare una risposta per evitare almeno che chi ancora resiste sia costretto nel prossimo futuro a gettare la spugna. Due i nodi cruciali, il primo è rappresentato dal recupero del Malies ma è come parlare della tela di Penelope: gli anni scorrono, gli ...

