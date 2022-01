Ronaldo-United | è crisi | il portoghese polemico con Rangnick | Perchè mi hai sostituito?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Momento non facile per Cristianoal Manchester. Sebbene i Red Devils abbiano espugnato il campo del Brentford 1-3, a tenere banco è il difficile rapporto trae il tecnico Ralf...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo United

Calciomercato,furioso con Rangnick al cambio - Loha un problemae Rangnick ©LaPresseDa quando è tornato al Manchester, con uno stipendio da 29 milioni di euro a ...Allegri © LaPresseE la Juventus, orfana ormai da mesi di Cristianoe con un attacco che per ... Il francese pare ormai ai ferri corti con il Manchesterche è disposto a cederlo, secondo ...Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più belle al mondo e anche più in voga nei magazine di cronaca rosa.Tensione in casa Manchester United dopo la sostituzione di Cristiano Ronaldo al 70' della vittoria per 3 - 1 sul campo del Brentford. Il portoghese ha qualcosa da dire all'allenatore Rangnick, che poi ...