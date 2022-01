Quirinale | Lega | Meglio se Draghi resta premier Salvini ministro dell' Interno tutta la vita | il migliore

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "Non poniamo veti su nessuno, a differenza di come fa il Centrosinistra sul nome di Berlusconi. Ma in un momento come questo di grande difficoltà per l'Italia, e non parlo soloa pandemia ma anche del lavoro, del caro-bollette e'infalzione, non avrebbe senso aprire una crisi di governo e perdere un mese di tempo". In sostanza, "dovrebbere dov'è a Palazzo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ilfoglio_it : ?? L'indiscrezione del Foglio. #Salvini chiama #Letta: 'Incontriamoci domani'. I segretari dei due maggiori partiti,… - borghi_claudio : Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto - amperrino : Quirinale, Lega: 'Meglio se Draghi resta premierSalvini ministro dell'Interno tutta la vita, il migliore' - sevenseasmarina : RT @sostengoi40: I 5stelle hanno un piano B per il quirinale, qualcuno sa qual'è il piano A? - ParliamoDiNews : Lega primo partito, il balzo di Matteo Salvini alla vigilia del Quirinale: `Sorpassato il Pd`, al tavolo con questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lega

... solo gli elettori del PD sono più perplessi: solo il 40% si dice d'accordo contro l'81% di Forza Italia e il 69% della. Ma cosa teme il 29% che è contrario all'introduzione di un sistema ..., Romeo (): 'Salvini ministro dell'Interno tutta la vita, il migliore' ' Non poniamo veti su nessuno , a differenza di come fa il Centrosinistra sul nome di Berlusconi. Ma in un momento ...Ed è ormai chiaro anche a lui che il Quirinale è al di là delle sue forze (La Repubblica ... Urge insomma una contromossa del Cavaliere, anche perché il leader della Lega sta per l’appunto già ...Milano, 21 gen. (LaPresse) - "Il centrodestra in questo momento non è autosufficiente, quindi non può fare colpi di mano come fece la sinistra anche in ...