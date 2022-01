Quirinale, ex spin doctor di Berlusconi: “Silvio non farti umiliare in Aula, rinuncia” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ”Berlusconi ha tutto il diritto di candidarsi” al Quirinale “dal punto di vista costituzionale, ma la politica è un’altra cosa… Tutti i leader politici che erano in campo quando lanciò Forza Italia nel ’94 non ci sono più, sono spariti, è rimasto solo lui, ma non ce la farà” perché le “cancellerie, i mercati, tutti sanno che non puoi mettere al Colle e fare capo del Csm l’uomo più perseguito dalla giustizia…”. Luigi Crespi, che conosce bene Silvio Berlusconi, avendo curato come ‘spin doctor’ tre sue campagne elettorali, quelle del ’99, del 2000 e del 2001, è convinto che il Cav non riuscirà a coronare il suo sogno quirinalizio. I tanti processi a suo carico, a cominciare dal caso Ruby, pesano, eccome. E Crespi ne sa qualcosa: ”Parliamo di 20 anni di guerra giudiziaria, è tutto qui. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) ”ha tutto il diritto di candidarsi” al“dal punto di vista costituzionale, ma la politica è un’altra cosa… Tutti i leader politici che erano in campo quando lanciò Forza Italia nel ’94 non ci sono più, sono spariti, è rimasto solo lui, ma non ce la farà” perché le “cancellerie, i mercati, tutti sanno che non puoi mettere al Colle e fare capo del Csm l’uomo più perseguito dalla giustizia…”. Luigi Crespi, che conosce bene, avendo curato come ‘’ tre sue campagne elettorali, quelle del ’99, del 2000 e del 2001, è convinto che il Cav non riuscirà a coronare il suo sogno quirinalizio. I tanti processi a suo carico, a cominciare dal caso Ruby, pesano, eccome. E Crespi ne sa qualcosa: ”Parliamo di 20 anni di guerra giudiziaria, è tutto qui. ...

Quirinale, fumata grigia dal vertice Pd-5s-Leu: non c’è accordo su Draghi al Colle È grigia la fumata che esce dal camino di Giuseppe Conte quando, intorno alle dieci del mattino, Enrico Letta e Roberto Speranza abbandonano il conclave giallorosso organizzato a casa dell’avvocato pe ...

