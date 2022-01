Pisciotta | arrivano due ‘navette’ elettriche per residenti e turisti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Mobilità sostenibile: il Comune di, mercoledì 19 gennaio, ha approvato il progetto ‘nZem nearly Zero Energy Mobility’. Con delibera di giunta numero 3, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto con il quale aderisce all’iniziativa ‘Progetto Pilota’ proposta dal SUAP Cilento, che afferisce ai fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico. Il progetto prevede di dotare il Comune didi due navette(cosa possibile grazie alle colonnine di ricarica recentemente installate) e di un’APP gestionale per garantire un sistema integrato di prenotazione del servizio di trasporto. Scopo dell’iniziativa è duplice: offrire un servizio di trasporto alle fasce più deboli, soprattutto a coloro che risiedono nelle frazioni; migliorare le condizioni ...