Nuova maschera per Osimhen: quando sarà disponibile (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella vittoria contro il Bologna di lunedì, ci sono state diverse belle notizie per mister Spalletti: la doppietta di Lozano, il ritorno a pieno regime di Zielinski e Fabian, il recupero di Mario Rui, il clean sheet di Meret. Però, il ritorno più atteso dai tifosi è stato sicuramente quello di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è entrato nel secondo tempo al posto di Mertens, tornando in campo dopo due mesi dall’infortunio di San Siro. Victor Osimhen Il numero 9 del Napoli, fermato a fine dicembre anche dal Covid-19, sta riprendendo la forma dopo esser rimasto fermo per praticamente due mesi e ha tanta voglia di dare una mano ai propri compagni. Domenica, nella gara contro la Salernitana, potrebbe anche avere una chance dal primo minuto. Intano, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che settimana prossima ci saranno ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella vittoria contro il Bologna di lunedì, ci sono state diverse belle notizie per mister Spalletti: la doppietta di Lozano, il ritorno a pieno regime di Zielinski e Fabian, il recupero di Mario Rui, il clean sheet di Meret. Però, il ritorno più atteso dai tifosi è stato sicuramente quello di Victor: l’attaccante nigeriano è entrato nel secondo tempo al posto di Mertens, tornando in campo dopo due mesi dall’infortunio di San Siro. VictorIl numero 9 del Napoli, fermato a fine dicembre anche dal Covid-19, sta riprendendo la forma dopo esser rimasto fermo per praticamente due mesi e ha tanta voglia di dare una mano ai propri compagni. Domenica, nella gara contro la Salernitana, potrebbe anche avere una chance dal primo minuto. Intano, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che settimana prossima ci saranno ...

