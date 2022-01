Naike difende la Muti: «L’associazione di mia madre non spaccia». (Di giovedì 20 gennaio 2022) Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, difende oggi la mamma da alcune accuse lanciate nei giorni scorsi da alcuni media per la sua nuova associazione legata alla cannabis, sulle pagine del Tempo «Mia madre Ornella Muti ha fondato un’associazione culturale che si chiama – Ornella Muti Hemp Club, che non vende nulla ma che distribuisce informazioni ai suoi soci su come muoversi nell’ambito medico della cannabis legale in Italia. Volevo chiarire le false informazioni che sono circolate in questi giorni su alcuni media. Le persone vengono poi indirizzate al Cannabis Medical Center di Mila- no, centro medico, dove ci sono dei dottori autorizzati a prescrivere la cannabis medica che viene poi rilasciata dalle farmacie autorizzate, che sono molte in Italia» Nike ci tiene a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022)Rivelli, la figlia di Ornellaoggi la mamma da alcune accuse lanciate nei giorni scorsi da alcuni media per la sua nuova associazione legata alla cannabis, sulle pagine del Tempo «MiaOrnellaha fondato un’associazione culturale che si chiama – OrnellaHemp Club, che non vende nulla ma che distribuisce informazioni ai suoi soci su come muoversi nell’ambito medico della cannabis legale in Italia. Volevo chiarire le false informazioni che sono circolate in questi giorni su alcuni media. Le persone vengono poi indirizzate al Cannabis Medical Center di Mila- no, centro medico, dove ci sono dei dottori autorizzati a prescrivere la cannabis medica che viene poi rilasciata dalle farmacie autorizzate, che sono molte in Italia» Nike ci tiene a ...

