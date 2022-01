Monitoraggio Gimbe | Toscana ancora sopra soglia per ospedalizzazione e terapia intensiva

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella settimana dal 12 al 18 gennaio insi registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4870) ma diminuiscono i nuovi casi ( - 12,4%) ...

ROMA - Ilindipendente della Fondazionerileva nella settimana 12 - 18 gennaio 2022, rispetto alla precedente, una stabilizzazione del numero di nuovi casi (1.243.789 vs 1.207.689, pari a +3%)...... riferisce la Fondazione: 'spinge le prime dosi e inizia a mostrare i primi effetti '. Nella ... Questo è quello che emerge dal nuovodella Fondazione presieduta da Nino Cartabellotta ...Le province con l'incidenza più alta. C'è anche Firenze tra le 58 province in cui l'incidenza supera i 2mila casi per 100mila abitanti. Secondo i dati del monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimb ...L'analisi evidenzia inoltre che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,5% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,4% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. In Cal ...