Minacce a Draghi e teorie No Vax: perquisito l’amministratore di un canale Telegram (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) perquisito all’aeroporto di Capodichino l’amministratore di un canale Telegram: la Polizia Postale ha rilevato la pubblicazione di numerosi messaggi di odio e teorie complottistiche No Vax. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, su delega del Procuratore della Repubblica, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazione contro le misure adottate dal Governo per Leggi su 2anews (Di giovedì 20 gennaio 2022)all’aeroporto di Capodichinodi un: la Polizia Postale ha rilevato la pubblicazione di numerosi messaggi di odio ecomplottistiche No Vax. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, su delega del Procuratore della Repubblica, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazione contro le misure adottate dal Governo per

Advertising

Tele_Nicosia : Messaggi d’odio No Vax su Telegram, minacce a Draghi e Biden - Italpress : Minacce No Vax a Draghi, perquisito amministratore canale Telegram - Yogaolic : RT @rep_napoli: No vax, minacce a Draghi e Biden: individuato all'aeroporto di Napoli amministratore canale Telegram [aggiornamento delle 0… - rep_napoli : No vax, minacce a Draghi e Biden: individuato all'aeroporto di Napoli amministratore canale Telegram [aggiornamento… - Yogaolic : RT @rep_napoli: No vax, minacce a Draghi e Biden: individuato all'aeroporto di Napoli amministratore canale Telegram [aggiornamento delle 0… -