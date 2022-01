Mercedes, la squadra è disillusa sul futuro della Formula 1: parola di Wolff (Di giovedì 20 gennaio 2022) La ferita in Mercedes è ancora aperta e fatica terribilmente a cicatrizzarsi. I fatti di Abu Dhabi, finiti sotto attenta analisi dalla FIA, sono sotto gli occhi di tutti e le polemiche generate dopo la fine del Gran Premio (vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton nelle ultime curve dopo l’ingresso e l’uscita della Safety Car) stentano a spegnersi. La scuderia di Toto Wolff si sente defraudata e piano piano si sta sempre più disilludendo sul futuro della Formula Uno. Serve chiarezza, secondo il team principal, per affrontare al meglio la nuova stagione. Le parole del team principal della Mercedes: “Vogliamo chiarezza” Ecco cosa ha detto il team principal della Mercedes ai microfoni di Auto Motor und ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) La ferita inè ancora aperta e fatica terribilmente a cicatrizzarsi. I fatti di Abu Dhabi, finiti sotto attenta analisi dalla FIA, sono sotto gli occhi di tutti e le polemiche generate dopo la fine del Gran Premio (vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton nelle ultime curve dopo l’ingresso e l’uscitaSafety Car) stentano a spegnersi. La scuderia di Totosi sente defraudata e piano piano si sta sempre più disilludendo sulUno. Serve chiarezza, secondo il team principal, per affrontare al meglio la nuova stagione. Le parole del team principal: “Vogliamo chiarezza” Ecco cosa ha detto il team principalai microfoni di Auto Motor und ...

Advertising

ScheiferM : @SkySportF1 A quanto pare a comandare il Circus della F1 non è la FIA, ma la Mercedes e Hamilton, o meglio Hamilton… - AlessandroI13 : @diegocatalano77 @FUnoAT Alain aveva un ruolo alla Lauda in mercedes. Peccato veder trattare cosi un pilota Frances… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | George Russell non vede l'ora di confrontarsi con il nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton - FormulaPassion : #F1 | George Russell non vede l'ora di confrontarsi con il nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton - alexcastriotta : Non condivido. Forse Mick non si ricorda che il suo compagno di squadra Mazepin, nel maggio 2019, fece il miglior t… -