Meghan e Harry avevano scelto dove vivere, ma la Regina ha detto no: di quale luogo si tratta? (Di giovedì 20 gennaio 2022) All’incirca due anni fa il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, si sono trasferiti in California per vivere una nuova vita. I Sussex si sono stabiliti in una bellissima villa assieme ai loro due figli Archie e Lilibet, dove vivono tuttora. Tuttavia, in tutti questi anni di relazione Meghan e Harry hanno cambiato diverse case. LEGGI ANCHE => Meghan e Harry in Regno Unito nel 2022? Forse, ma intanto la Duchessa ha detto no a Carlo… Dopo essersi fidanzati, come riporta anche il Mirror, Meghan si trasferì nel piccolo cottage di Harry a Kensington Palace, a pochissima distanza dai Cambridge. Ma poco dopo la coppia ha avvertito l’esigenza di un appartamento più grande, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) All’incirca due anni fa il principee sua moglie,Markle, si sono trasferiti in California peruna nuova vita. I Sussex si sono stabiliti in una bellissima villa assieme ai loro due figli Archie e Lilibet,vivono tuttora. Tuttavia, in tutti questi anni di relazionehanno cambiato diverse case. LEGGI ANCHE =>in Regno Unito nel 2022? Forse, ma intanto la Duchessa hano a Carlo… Dopo essersi fidanzati, come riporta anche il Mirror,si trasferì nel piccolo cottage dia Kensington Palace, a pochissima distanza dai Cambridge. Ma poco dopo la coppia ha avvertito l’esigenza di un appartamento più grande, ...

