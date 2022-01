Marcell Jacobs ‘divorzia’ da Fedez e scatta la battaglia legale per la gestione dell’immagine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il talento di Marcell Jacobs è esploso in maniera che più fragorosa non poteva essere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista ventisettenne, nativo di El Paso ma cresciuto nel bresciano, ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella gara regina dell’atletica, i 100 metri, e ha contribuito in maniera decisiva a regalare il gradino più alto del podio all’Italia nella staffetta 4×100. La fama del velocista, da questa estate, è dunque cresciuta in maniera esponenziale e ha varcato i confini nazionali. Proprio per questo motivo a Jacobs sono arrivate importanti opportunità di sponsorizzazione e l’italoamericano ha deciso di affidare a un’altra società la cura della sua immagine. Una scelta che potrebbe vederlo comparire in tribunale di fronte a un’altra eccellenza, in questo caso nell’ambito della musica e dell’intrattenimento, del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il talento diè esploso in maniera che più fragorosa non poteva essere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista ventisettenne, nativo di El Paso ma cresciuto nel bresciano, ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella gara regina dell’atletica, i 100 metri, e ha contribuito in maniera decisiva a regalare il gradino più alto del podio all’Italia nella staffetta 4×100. La fama del velocista, da questa estate, è dunque cresciuta in maniera esponenziale e ha varcato i confini nazionali. Proprio per questo motivo asono arrivate importanti opportunità di sponsorizzazione e l’italoamericano ha deciso di affidare a un’altra società la cura della sua immagine. Una scelta che potrebbe vederlo comparire in tribunale di fronte a un’altra eccellenza, in questo caso nell’ambito della musica e dell’intrattenimento, del ...

