Maggioranza Municipio XI | avvio iter parco Monte Cucco ottima cosa

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “Esprimiamo grande soddisfazione per la mozione approvata oggi in Consiglio municipale. La realizzazione del nuovodella Collina dirende concreto uno dei progetti cardine presentati nelle linee programmatiche: la riqualificazione dell’area restituirà una nuova centralità al quartiere del Trullo”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo delladel Consiglio delXI, Claudio Barocci (Pd), Daniela Marianello (Sce) e Adriano Sias (Lcgs). “Siamo particolarmente soddisfatti delle modalità scelte dalla Giunta, che concretamente ha avviato un percorso di coprogettazione dell’area con la cittadinanza al fine di realizzare nuovi spazi di socialità finora non previsti”, concludono gli esponenti dellamunicipale. (Agenzia Dire)