L'avvertimento di Letta al centrodestra: "Niente nomi di parte per il Quirinale" (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - nomi non se ne fanno, nemmeno ora che il primo scrutinio si avvicina e la candidatura di Silvio Berlusconi sembra sfumare. Enrico Letta si mantiene fedele alla linea tenuta fino ad oggi, con una postilla che suona come un avvertimento all'avversario: "Il prossimo presidente della Repubblica deve essere scelto con un accordo tra centrodestra e centrosinistra. E non deve essere di parte". Parole che fermano sul nascere le ipotesi che sia lo stesso Berlusconi, una volta ritirata la propria candidatura, a indicare un nome di area. Una ipotesi circolata nelle ultime ore e alimentata dalle parole di Matteo Salvini circa la necessità di "ragionare nel centrodestra" per "preservare l'unità della coalizione" e il riconoscimento del "ruolo fondamentale di Silvio Berlusconi". Se per il ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI -non se ne fanno, nemmeno ora che il primo scrutinio si avvicina e la candidatura di Silvio Berlusconi sembra sfumare. Enricosi mantiene fedele alla linea tenuta fino ad oggi, con una postilla che suona come unall'avversario: "Il prossimo presidente della Repubblica deve essere scelto con un accordo trae centrosinistra. E non deve essere di". Parole che fermano sul nascere le ipotesi che sia lo stesso Berlusconi, una volta ritirata la propria candidatura, a indicare un nome di area. Una ipotesi circolata nelle ultime ore e alimentata dalle parole di Matteo Salvini circa la necessità di "ragionare nel" per "preservare l'unità della coalizione" e il riconoscimento del "ruolo fondamentale di Silvio Berlusconi". Se per il ...

Advertising

fisco24_info : L'avvertimento di Letta al centrodestra: 'Niente nomi di parte per il Quirinale': AGI - Nomi non se ne fanno, nemme… - 007Vincentxx : @petergomezblog Letta così sembra una vittoria schiacciante, ma basta pensare che ha votato solo 11% un avvertiment… - Erminio58810238 : @lorepregliasco Sembra più un avvertimento per letta e co. - canfora65 : @ispionline La pronta azione della CSTO può essere letta come una dimostrazione della rapidità delle truppe russe a… - giotto1963 : @repubblica Ricoverato dopo il secondo pseudovaccino, ne esce per miracolo ma mica ha capito l'avvertimento...terza… -