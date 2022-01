La Spagna non è tornata alla «normalità» ritenendo la Covid-19 «un’influenza» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 18 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato su Facebook il 16 gennaio. Mostra un’immagine in cui si legge «La Spagna torna alla normalità – è diventata un’influenza – stop a tracciamento e protocolli d’emergenza». L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «Ci siamo curati solo con ibobrufeno, quindi direi ERA ORA…». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La ministra della Salute spagnola della salute, Carolina Darias San Sebastián, ha tenuto il 12 gennaio 2022 una conferenza stampa in cui ha risposto alle domande dei giornalisti in riferimento alla vaccinazione anti-Covid in Spagna. Come si può verificare grazie ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 18 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato su Facebook il 16 gennaio. Mostra un’immagine in cui si legge «Latorna– è diventata– stop a tracciamento e protocolli d’emergenza». L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «Ci siamo curati solo con ibobrufeno, quindi direi ERA ORA…». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La ministra della Salute spagnola della salute, Carolina Darias San Sebastián, ha tenuto il 12 gennaio 2022 una conferenza stampa in cui ha risposto alle domande dei giornalisti in riferimentovaccinazione anti-in. Come si può verificare grazie ...

