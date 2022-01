La capitale sprofonda nell’acqua e si programma un incredibile “esodo”: il costo e l’impatto sono folli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento sta approvando una legge senza precedenti che prevede di spostare la capitale a causa dell’assurdo fenomeno. Cosa sta succedendo Martedì il parlamento indonesiano ha approvato una legge senza precedenti. Consiste, infatti, nella proposta di spostare la capitale del Paese, Giacarta, a Nusantara, una città del Kalimantan orientale, nel Borneo, come riporta Il Post. Una legge che di fatto si attendeva da tempo, ma che sta lasciando a dir poco scontenti gli attivisti ambientalisti. L’assurdo fenomeno di Giacarta Era il 2019 quando Joko Widodo, il presidente dell’Indonesia, aveva palesato il progetto di spostare la capitale. Il motivo? Giacarta, una megalopoli da 10 milioni di abitanti, sta letteralmente sprofondando in acqua. Ma non solo: ad aggravare la situazione il fatto che sia una ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento sta approvando una legge senza precedenti che prevede di spostare laa causa dell’assurdo fenomeno. Cosa sta succedendo Martedì il parlamento indonesiano ha approvato una legge senza precedenti. Consiste, infatti, nella proposta di spostare ladel Paese, Giacarta, a Nusantara, una città del Kalimantan orientale, nel Borneo, come riporta Il Post. Una legge che di fatto si attendeva da tempo, ma che sta lasciando a dir poco scontenti gli attivisti ambientalisti. L’assurdo fenomeno di Giacarta Era il 2019 quando Joko Widodo, il presidente dell’Indonesia, aveva palesato il progetto di spostare la. Il motivo? Giacarta, una megalopoli da 10 milioni di abitanti, sta letteralmentendo in acqua. Ma non solo: ad aggravare la situazione il fatto che sia una ...

