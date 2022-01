Il puzzle game più giocato del momento “Wordle” ha la sua versione italiana (Di giovedì 20 gennaio 2022) Wordle, il puzzle game con le parole che sta spopolando , ha finalmente una sua versione italiana “Par Le” Per chi non lo conoscesse ancora Wordle è il gioco sulla conoscenza dei vocaboli della lingua inglese che sta spopolando. Nato da un idea di Josh Wardle, uno sviluppatore gallese laureato al Royal Holloway di Londra ma che oggi abita a Brooklyn. Wordle è un semplicissimo passatempo online, trovabile a questo link. Si tratta di indovinare una parola inglese esistente di cinque lettere, provando a scriverne una. Se una lettera è presente ed al posto giusto della combinazione, si colorerà di verde. Se è presente, ma nel posto sbagliato, di giallo. Se invece quella lettera non esiste, di grigio scuro. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate i ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 gennaio 2022), ilcon le parole che sta spopolando , ha finalmente una sua“Par Le” Per chi non lo conoscesse ancoraè il gioco sulla conoscenza dei vocaboli della lingua inglese che sta spopolando. Nato da un idea di Josh Wardle, uno sviluppatore gallese laureato al Royal Holloway di Londra ma che oggi abita a Brooklyn.è un semplicissimo passatempo online, trovabile a questo link. Si tratta di indovinare una parola inglese esistente di cinque lettere, provando a scriverne una. Se una lettera è presente ed al posto giusto della combinazione, si colorerà di verde. Se è presente, ma nel posto sbagliato, di giallo. Se invece quella lettera non esiste, di grigio scuro. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate i ...

