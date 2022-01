Il Plenum del Csm conferma, Curzio resta presidente della Cassazione. La Cassano vice. Le due nomine erano state contestate dal Consiglio di Stato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Plenum del Csm, presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha confermato la nomina di Pietro Curzio (leggi l’articolo), primo presidente della Corte di Cassazione, e di Margherita Cassano, presidente aggiunto della corte suprema corte. Sono stati 19 i voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. La proposta della riconferma di Curzio è arrivata dopo l’annullamento delle due nomine da parte del Consiglio di Stato. Nella proposta a favore di Curzio, formulata dal consigliere Fulvio Gigliotti si legge che “il dottore vanta un profilo professionale caratterizzato dalla straordinaria pluralità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildel Csm, presieduto dal Capo dello, Sergio Mattarella, hato la nomina di Pietro(leggi l’articolo), primoCorte di, e di Margheritaaggiuntocorte suprema corte. Sono stati 19 i voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. La propostaridiè arrivata dopo l’annullamento delle dueda parte deldi. Nella proposta a favore di, formulata dal consigliere Fulvio Gigliotti si legge che “il dottore vanta un profilo professionale caratterizzato dalla straordinaria pluralità ...

