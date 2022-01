Il grande Lebowski, John Turturro: "All'inizio mi creava imbarazzo" (Di giovedì 20 gennaio 2022) John Turturro confessa di non aver subito amato il suo personaggio ne Il grande Lebowski, anzi, in un primo tempo gli creava un certo imbarazzo. L'eccentricità di tutti i personaggi de Il grande Lebowski è indubbia, ma tra tutti, nessuno è più potente del volubile ed eccentrico Jesus Quintana. il suo interprete John Turturro ha però confessato che in un primo tempo il ruolo gli creava non poco imbarazzo. Jesus Quintana è noto per la sua pazza spavalderia, ma dietro le quinte, John Turturro non era tanto sicuro dello scopo del suo personaggio ne Il grande Lebowski. Anche dopo che il film è stato completato, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)confessa di non aver subito amato il suo personaggio ne Il, anzi, in un primo tempo gliun certo. L'eccentricità di tutti i personaggi de Ilè indubbia, ma tra tutti, nessuno è più potente del volubile ed eccentrico Jesus Quintana. il suo interpreteha però confessato che in un primo tempo il ruolo glinon poco. Jesus Quintana è noto per la sua pazza spavalderia, ma dietro le quinte,non era tanto sicuro dello scopo del suo personaggio ne Il. Anche dopo che il film è stato completato, ...

