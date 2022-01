Formazione, scuole di giornalismo in Ue: call da 1 milione di euro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al via un bando da un milione di euro per progetti nelle scuole di giornalismo. La Commissione ha lanciato oggi un invito a sviluppare un curriculum e materiale didattico per un corso sull’Unione europea e la politica di coesione dell’Unione per futuri giornalisti, del cui costo coprirà il 95%. Si tratta della risposta di Bruxelles “alla richiesta di molti studenti dell’Ue”, ha detto la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. L’iniziativa “un’opportunità straordinaria per stimolare il dibattito altre istituzioni sull’insegnamento sulla politica sull’Ue e promuovere il livello di conoscenza degli studenti e promuovere la cooperazione tra le università e le istituzioni dell’Ue “, ha aggiunto Ferreira. Le proposte possono essere presentate da universita’ e altri istituti di istruzione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al via un bando da undiper progetti nelledi. La Commissione ha lanciato oggi un invito a sviluppare un curriculum e materiale didattico per un corso sull’Unionepea e la politica di coesione dell’Unione per futuri giornalisti, del cui costo coprirà il 95%. Si tratta della risposta di Bruxelles “alla richiesta di molti studenti dell’Ue”, ha detto la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. L’iniziativa “un’opportunità straordinaria per stimolare il dibattito altre istituzioni sull’insegnamento sulla politica sull’Ue e promuovere il livello di conoscenza degli studenti e promuovere la cooperazione tra le università e le istituzioni dell’Ue “, ha aggiunto Ferreira. Le proposte possono essere presentate da universita’ e altri istituti di istruzione ...

