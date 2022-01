Ferrari, alla scoperta della nuova power unit: Mattia Binotto spiega tutto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo anno. Una nuova speranza. La Scuderia Ferrari si appresta a testare le prime impressioni che regalerà la nuova power unit che sarà montata sulle vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz che parteciperanno al Mondiale 2022 di Formula Uno. Mattia Binotto, team principal della Rossa di Maranello, vuole una macchina più competitiva e ha spiegato, in questa intervista, tutte le caratteristiche del nuovo motore. Ecco la nuova power unit della Ferrari, Binotto: “Cambiata totalmente la combustione del motore” Ecco cosa ha detto Mattia Binotto, il team principal della Scuderia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo anno. Unasperanza. La Scuderiasi appresta a testare le prime impressioni che regalerà lache sarà montata sulle vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz che parteciperanno al Mondiale 2022 di Formula Uno., team principalRossa di Maranello, vuole una macchina più competitiva e hato, in questa intervista, tutte le caratteristiche del nuovo motore. Ecco la: “Cambiata totalmente la combustione del motore” Ecco cosa ha detto, il team principalScuderia ...

Advertising

bozz_ferrari : RT @PBerizzi: Non volevo crederci e invece è vero. Sta andando in onda una roba in tv con ospite il candidato ministro della giustizia di u… - tabixx82 : RT @Gundam042: @LiciaRonzulli Un importante giocatore alla fine della partita aspetta l autobus per andare al HUB VAXXINALE perché ha dimen… - giuly_ferrari : @Debina87 la Caldonazzo no lei non rideva alla grande no lei no?? - ierfran20 : @Abram_1479 Ma questa è la Ferrari che stacca alla Roggia di Monza ???? - sportli26181512 : Ferrari, Leclerc e Sainz come 'Friends' e 'MasterChef' su Instagram. FOTO: Manca meno di un mese alla presentazione… -