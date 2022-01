Csm | Ermini | Mattarella esempio di etica istituzionale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Lei signor Presidente, per me e per il Consiglio, è stato in questi anni guida saggia e autorevole,die fermo sostegno". Così il vicepresidente del Csm, David, ...

Advertising

FirenzePost : Firenze: inaugurazione anno giudiziario, ci sarà Ermini, vicepresidente Csm - 1950Cristiano : Il PD, da sempre, finge di osteggiare la destra. Di fatto crea (insieme a Renzi !!!) le condizioni per votare Letta… - Carlo10309 : RT @tax_tweet: «Il Csm guidato da Ermini è il più squalificato della storia repubblicana» – Il Dubbio - tax_tweet : «Il Csm guidato da Ermini è il più squalificato della storia repubblicana» – Il Dubbio - Maxwell51410 : @DavideGiac Se il csm fosse stato sciolto tre anni fa appena usci la porcata del Palamara e co, tutti avrebbero avu… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Ermini

Firenze Post

Così il vice presidente delDavidha ringraziato a nome suo e di tutto il Consiglio il capo dello Stato a conclusione della seduta presieduta da Sergio Mattarella e in cui sono stati ..."Lei signor Presidente, per me e per il Consiglio, è stato in questi anni guida saggia e autorevole, esempio di etica istituzionale e fermo sostegno". Così il vicepresidente del, David, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del Plenum del, a pochi giorni dalla fine del suo mandato al Quirinale. 20 gennaio 2022Roma, 20 gen. (askanews) - 'Lei signor Presidente, per me e per il Consiglio, è stato in questi anni guida saggia e autorevole, esempio di ...Sono una dozzina le chat ritenute «rilevanti» dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta a carico di Beppe Grillo e Vincenzo Onorato ...