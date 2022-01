Covid, Pregliasco: “Interventi rinviati? Al Galeazzi nessuna discriminazione” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “nessuna discriminazione e anzi una grande attenzione perché tutto si possa fare al meglio”. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, torna a chiarire anche a ‘Timeline’ su Sky Tg24 la decisione dell’ospedale di rinviare alcuni Interventi non urgenti, che ha scatenato l’ira no vax a causa, secondo il medico, di “una comunicazione che ha semplificato, estremizzato ed è stata volutamente polemica”. “Di fatto – ha spiegato Pregliasco – il Galeazzi è assolutamente impegnato” contro Covid-19, “lo è stato nel momento della prima ondata e lo è anche in questo momento. Tant’è che abbiamo dovuto destinare un piano completo, quindi 100 posti letto dei 360 disponibili, ai pazienti Covid”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “e anzi una grande attenzione perché tutto si possa fare al meglio”. Il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto ortopedicodi Milano, torna a chiarire anche a ‘Timeline’ su Sky Tg24 la decisione dell’ospedale di rinviare alcuninon urgenti, che ha scatenato l’ira no vax a causa, secondo il medico, di “una comunicazione che ha semplificato, estremizzato ed è stata volutamente polemica”. “Di fatto – ha spiegato– ilè assolutamente impegnato” contro-19, “lo è stato nel momento della prima ondata e lo è anche in questo momento. Tant’è che abbiamo dovuto destinare un piano completo, quindi 100 posti letto dei 360 disponibili, ai pazienti”. ...

Advertising

DSantanche : Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una socie… - lucatelese : Pregliasco: “Al #Galeazzi, per via dell’affollamento dei ricoveri da Covid, abbiamo deciso che chi non è vaccinato,… - DavidPuente : Caso Pregliasco. La risposta del Galeazzi e la spiegazione del Direttore sanitario. - carlo_conforti : RT @Erica43581765: ? Pace e Amore per Tutti ? #terzadose #terzadosefatta #DraghiVattene #primadose #vaccino #sivax #Covid #Pfizer #Speranza… - carlo_conforti : RT @Erica43581765: ? Pace e Amore per Tutti ? #terzadose #terzadosefatta #DraghiVattene #primadose #vaccino #sivax #Covid #Pfizer #Speranza… -