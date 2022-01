Covid oggi Fvg, 5.238 contagi: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 5.238 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Nel dettaglio, su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,32%. Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 5.238 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8 morti. Nel dettaglio, su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199 nuovi, con una percentuale di positività del 12,32%. Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. L'articolo proviene da Italia Sera.

