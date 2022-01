Bomba dalla Bundesliga | Lewandowski via a giugno?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Notizia di peso quella riportata oggiBild. Secondo il giornale tedesco, in estate Robertpotrebbe lasciare il Bayern Monaco. L’attaccante polacco infatti è in scadenza nel 2023 e, nel caso non dovesse accettare il rinnovo di contratto, potrebbe essere ceduto per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Secondo la politica dei bavaresi infatti non si concedono rinnovi più lunghi di un anno agli over 30. Il centravanti dovrebbe quindi vedersi proporre un rinnovo annuale alle cifre attuali oppure un prolungamento di due anni a stipendio ridotto come eccezione per la sua importanza nella rosa. Non è per niente detto cheaccetti e, in caso decida di partire, il Bayern potrebbe puntare su Erling Haaland per sostituirlo. Thomas Cambiaso