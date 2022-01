Australian Open, Carlos Alcaraz in versione Rambo. Muscoli raddoppiati e canottiera in stile Nadal (Di giovedì 20 gennaio 2022) Carlos Alcaraz, il rullo compressore. In queste prima battute degli Australian Open 2022 quanto messo in mostra dal giovane di Murcia è stato impressionante. L’iberico, testa di serie n.31, ha affrontato nell’ordine il cileno Alejandro Tabilo e il serbo Dusan Lajovic e i due si sono ritrovati a essere spazzati via dal campo. Sei set vinti e nessuno perso, concedendo le briciole ed esprimendo un tennis potente e senza incertezze. Nonostante il vento abbia condizionato non poco il match con Lajovic, l’allievo di Juan Carlos Ferrero non ne ha risentito per niente. Forza e potenza evidenziate da un fisico scultoreo. Peculiarità da atleta maturo quelle di Carlos che hanno suscitato tanta curiosità: “Mi sono allenato moltissimo e ho cercato di concentrarmi sul potenziamento muscolare. E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022), il rullo compressore. In queste prima battute degli2022 quanto messo in mostra dal giovane di Murcia è stato impressionante. L’iberico, testa di serie n.31, ha affrontato nell’ordine il cileno Alejandro Tabilo e il serbo Dusan Lajovic e i due si sono ritrovati a essere spazzati via dal campo. Sei set vinti e nessuno perso, concedendo le briciole ed esprimendo un tennis potente e senza incertezze. Nonostante il vento abbia condizionato non poco il match con Lajovic, l’allievo di JuanFerrero non ne ha risentito per niente. Forza e potenza evidenziate da un fisico scultoreo. Peculiarità da atleta maturo quelle diche hanno suscitato tanta curiosità: “Mi sono allenato moltissimo e ho cercato di concentrarmi sul potenziamento muscolare. E’ ...

