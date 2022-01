Arriva in Cdm il dl Ristori con lo stanziamento di un miliardo di euro e l' intervento sul caro bollette

(Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Oggi in Consiglio dei ministri, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio, approdano il dle l'sul. Per idovrebbe essere stanziato circa unmentre per fronteggiare ilsi studia un piano di tagli che a lungo termine arriverebbe intorno ai dieci miliardi. Si tratta di uncorposo, riferiscono fonti di governo. Ma nel provvedimento, secondo quanto viene riferito, al momento resterebbe fuori l'sugli extra-profitti delle aziende energetiche. Inoltre dovrebbere la firma del premier Draghi al Dpcm per dettagliare gli esercizi nei quali non sarà necessario il green pass. Confermato che il passaporto sanitario non ...

Per i ristori dovrebbe essere stanziato circa un miliardo mentre ...Read More Ambiente Ricette anti spreco post feste,l'ebook di Too good to go 18 Gennaio 2022 ... Read More In Evidenza Bollette luce e gas e misure anti rincari, versogiovedì 17 Gennaio 2022 ...Qualcosa inizia a muoversi sul fronte dei sostegni alle imprese, specialmente a quelle che stanno subendo le conseguenze peggiori della quarta ondata di contagi. L'obiettivo del governo è varare il pr ...Il comitato organizzatore della Coppa del mondo di sci femminile a Plan de Corones ha deciso di ammettere il pubblico alla gara del 25 gennaio.