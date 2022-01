Antonella Mosetti e l’amaro sfogo: “Dopo di te il nulla” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Antonella Mosetti ha pubblicato uno sfogo attraverso i suoi canali social. Andiamo a vedere insieme le parole della showgirl capitolina La carriera di Antonella all’interno del mondo dello show business è cominciata verso i primi anni novanta. All’epoca infatti, ha esordito sia al cinema che sul piccolo schermo, dove ha preso parte alle riprese di “Non è la Rai”. Sul set ha recitato invece in due pellicole intitolate “Un vampiro a Miami” e “Le donne non vogliono più”, dirette rispettivamente da Fabrizio De Angelis e da Pino Quartullo. Antonella Mosetti (Instagram)Successivamente è tornata a calcare la scena televisiva, partecipando alle prime edizioni di “Ciao Darwin” nelle vesti di ballerina. La prima esperienza sui canali Rai risale invece alla stagione 2002, ... Leggi su topicnews (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha pubblicato unoattraverso i suoi canali social. Andiamo a vedere insieme le parole della showgirl capitolina La carriera diall’interno del mondo dello show business è cominciata verso i primi anni novanta. All’epoca infatti, ha esordito sia al cinema che sul piccolo schermo, dove ha preso parte alle riprese di “Non è la Rai”. Sul set ha recitato invece in due pellicole intitolate “Un vampiro a Miami” e “Le donne non vogliono più”, dirette rispettivamente da Fabrizio De Angelis e da Pino Quartullo.(Instagram)Successivamente è tornata a calcare la scena televisiva, partecipando alle prime edizioni di “Ciao Darwin” nelle vesti di ballerina. La prima esperienza sui canali Rai risale invece alla stagione 2002, ...

