Alessia Marcuzzi verso il ritorno in Mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi ha stupito tutti quando, lo scorso 30 giugno, ha lasciato Mediaset dichiarando di non sentirsi più rappresentata dai programmi che le venivano offerti. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. Ho assecondato un’urgenza di libertà”, queste le sue parole rilasciate a Vanity Fair. A distanza di mesi, tuttavia, le cose sarebbero cambiate e, a quanto pare, il suo ritorno in azienda sarebbe ormai vicino. Secondo quanto apprendiamo da Dagospia, la trattativa portata avanti dal manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni e prevedrebbe un contratto ampio che interesserà la conduzione di più programmi, tra i quali Le iene al fianco di Nicola Savino, in onda da mercoledì 9 febbraio, e poi altri progetti, sia su Italia 1 che su Canale ... Leggi su trashblog (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha stupito tutti quando, lo scorso 30 giugno, ha lasciatodichiarando di non sentirsi più rappresentata dai programmi che le venivano offerti. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. Ho assecondato un’urgenza di libertà”, queste le sue parole rilasciate a Vanity Fair. A distanza di mesi, tuttavia, le cose sarebbero cambiate e, a quanto pare, il suoin azienda sarebbe ormai vicino. Secondo quanto apprendiamo da Dagospia, la trattativa portata avanti dal manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni e prevedrebbe un contratto ampio che interesserà la conduzione di più programmi, tra i quali Le iene al fianco di Nicola Savino, in onda da mercoledì 9 febbraio, e poi altri progetti, sia su Italia 1 che su Canale ...

