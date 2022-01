(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Gesac, impegnata nei lavori di realizzazione del nuovodiCosta d’Amalfi, ha reso noto di averlo concluso le attività della Commissione di gara per l’affidamento della Progettazione della Fase 2 dell’diCosta d’Amalfi, che prevede, tra le altre opere, la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, il secondo allungamento della pista fino a 2200 metri, e le aree di parcheggio e di accessibilità all’. Tra i 13 partecipanti, di cui molti internazionali, è risultato primo in graduatoria il raggruppamento capitanato dalla società multinazionale Deerns, che vanta una consolidata esperienza nel campo della progettazione aeroportuale in tutto il mondo, e ...

Advertising

anteprima24 : ** Aeroporto di #Salerno: ecco chi farà l’aerostazione ** - ottopagine : M5S, Gaudiano: Si al collegamento ferroviario Salerno -aeroporto di Pontecagnano #Salerno - RTAlive1 : Nuovo aeroporto di Salerno, ecco chi progetterà il nuovo terminal - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GESAC - Aggiudicata la progettazione del nuovo Terminal Passeggeri ed altre opere strategiche dell’Aeroporto di Salerno… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GESAC - Aggiudicata la progettazione del nuovo Terminal Passeggeri ed altre opere strategiche dell’Aeroporto di Salerno… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Salerno

GESAC prosegue nella realizzazione del nuovodiCosta d'Amalfi, nel rispetto dei tempi e dei programmi. Il 19 gennaio si sono concluse le attività della Commissione di gara per l'affidamento della Progettazione della Fase 2 ...In particolare, tra questi rientra il completamento del collegamentoArechi?Pontecagnano. Sono molto soddisfatta. Da tempo avevamo lanciato la proposta progettuale, tesa a favorire ...Salerno, furti ai pazienti morti di Covid in ospedale. Dal 3 aprile l'uomo era ricoverato in medicina d'urgenza al Ruggi ...Gesac (Società di gestione dello scalo di Napoli-Capodichino) prosegue nella realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno-"Costa d’Amalfi", nel rispetto dei tempi e dei programmi.Il 19 gennaio si sono ...