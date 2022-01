A febbraio il Chip Act, l’Ue vuole diventare indipendente sui microchip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle prossime settimane, ha dichiarato al Forum di Davos la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la Ue presenterà formalmente il Chip Act. Si tratta di un atto normativo dell’Unione (passerà anche al vaglio del Parlamento europeo) che ha l’obiettivo di rendere l’Europa autonoma nella produzione dei microChip. MicroChip, gli obiettivi della Ue Tutto al fine di spezzare la dipendenza dai mercati asiatici. “Cambieranno gli aiuti di Stato per creare fabbriche per la produzione” ha detto von der Leyen al World economic forum. “La domanda per i semiconduttori nel mondo sta esplodendo, i microChip sono ovunque oggigiorno. Non c’è economia digitale senza i microChip e il fabbisogno dell’Ue raddoppierà in 10 anni“, ha aggiunto. “Ecco perché dobbiamo alzare la posta in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle prossime settimane, ha dichiarato al Forum di Davos la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la Ue presenterà formalmente ilAct. Si tratta di un atto normativo dell’Unione (passerà anche al vaglio del Parlamento europeo) che ha l’obiettivo di rendere l’Europa autonoma nella produzione dei micro. Micro, gli obiettivi della Ue Tutto al fine di spezzare la dipendenza dai mercati asiatici. “Cambieranno gli aiuti di Stato per creare fabbriche per la produzione” ha detto von der Leyen al World economic forum. “La domanda per i semiconduttori nel mondo sta esplodendo, i microsono ovunque oggigiorno. Non c’è economia digitale senza i microe il fabbisogno delraddoppierà in 10 anni“, ha aggiunto. “Ecco perché dobbiamo alzare la posta in ...

