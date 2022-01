Vincenzo Perna a Radio Kiss Kiss Napoli | la verità tra Amazon e l’SSC Napoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La bomba lanciata daCerchione ha suscitato grande entusiasmo nella tifoseria napoletana. L’idea di avere in dirigenza una delle persone più ricche al mondo, Jeff Bezos, potrebbe portare agli azzurri ingenti capitale da investire in infrastrutture sportive, stadio e campagne acquisti importanti. Tutto ciò significherebbe vedere stabilmente ilai vertici del calcio europeo L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Perna

Delusione per Die Ferri ISERNIA. Finisce 6 a 4 per il centrodestra la competizione per il ... Nicola Di Biase (Frosolone), Angelo Monaco (Longano), Raimondo Fabrizio (Isernia),Scarano (...... Manolo Sacco (Pescolanciano), Raimondo Fabrizio (Isernia), Antonella Cernera (Venafro), Pietro Paolo Di(Isernia), Federica Cocozza (Filignano), Angelo Monaco (Longano),Scarano (...La bomba lanciata da Vincenzo Cerchione ha suscitato grande entusiasmo nella tifoseria napoletana. L’idea di avere in dirigenza una delle persone più ...Leggi la recensione di SCEGLI LE TUE ARMI di Mark Fisher e le recensioni di tutti gli ultimi album usciti su Rockol.it ...