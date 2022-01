Valencia, incendio in casa di riposo: 6 morti e 2 feriti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I Vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l'incendio divampato in una casa di riposo vicino a Valencia, in Spagna. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno sei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I Vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l'divampato in unadivicino a, in Spagna. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno sei ...

Advertising

BreakingItalyNe : SPAGNA: Incendio nella notte in una casa di riposo nel comune di Moncada nella provincia di Valencia: 6 morti e 17… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Spagna, incendio in casa di riposo: almeno 5 morti e 11 intossicati #valencia - MediasetTgcom24 : Spagna, incendio in casa di riposo: almeno 5 morti e 11 intossicati #valencia -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia incendio Valencia, incendio in casa di riposo: 6 morti e 2 feriti I Vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l'incendio divampato in una casa di riposo vicino a Valencia, in Spagna. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno sei anziani, due le persone che sono rimaste gravemente ferite. 19 gennaio 2022

Scoppia un incendio in una casa di riposo: almeno 6 morti e 15 feriti, anziani sotto choc Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un avvenuto all'interno di una . La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna , a Moncada (Valencia). Leggi anche > L'incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all'interno dell'edificio ...

Valencia, incendio in casa di riposo: 6 morti e 2 feriti - Mondo Agenzia ANSA Scoppia un incendio in una casa di riposo: almeno 6 morti e 15 feriti, anziani sotto choc Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un incendio avvenuto all'interno di una casa di riposo. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna, a ...

Spagna: incendio in casa riposo, almeno 5 morti e 11 feriti Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell’incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte tra ieri e oggi, hanno detto i soccorritori. “Ci sono cinque morti” e undici persone r ...

I Vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l'divampato in una casa di riposo vicino a, in Spagna. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno sei anziani, due le persone che sono rimaste gravemente ferite. 19 gennaio 2022Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un avvenuto all'interno di una . La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna , a Moncada (). Leggi anche > L'è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all'interno dell'edificio ...Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un incendio avvenuto all'interno di una casa di riposo. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna, a ...Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell’incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte tra ieri e oggi, hanno detto i soccorritori. “Ci sono cinque morti” e undici persone r ...