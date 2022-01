Tragedia a Latina | si schianta contro un bus | la vittima è il 22enne Marco Marini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si chiamavaildi Borgo Sabotino che ieri sera ha perso tragicamente la vita in un terribile incidente stradale a, nei pressi della Motorizzazione. Lo s, che ha avuto purtroppo il peggiore degli epiloghi, si è verificato in via Congiunte Destre, intorno alle 19.30: qui ad impattare sono stati un bus e un’auto., laStando a una primissima ricostruzione, il conducente dell’autobus stava facendo manovra per entrare nel distributore di carburante, che si trova proprio lì, ma non si sarebbe reso conto che stava arrivando una vettura. Auto guidata da, ilche purtroppo non ha avuto ...