Si barrica in casa dopo aver sparato. I vicini: "Agitato da ieri, diceva di essere Dio" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torre del Lago (Lucca), 19 gennaio 2022 - Tante le persone in strada a Torre del Lago , frazione di Viareggio ( Lucca) dopo che un uomo, a cui la polizia municipale era andata a notificare un Tso, ha ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torre del Lago (Lucca), 19 gennaio 2022 - Tante le persone in strada a Torre del Lago , frazione di Viareggio ( Lucca)che un uomo, a cui la polizia municipale era andata a notificare un Tso, ha ...

Advertising

Stefano15067453 : Torre del Lago (Lucca), uomo spara a pompiere si barrica in casa - News24_it : Paura a Torre del Lago: si barrica in casa e spara a un vigile del fuoco / LA DIRETTA - LA NAZIONE - Naz_Viareggio : Si barrica in casa dopo aver sparato. I vicini: 'Agitato da ieri, ha minacciato due donne' - lorenzo10469500 : Si barrica in casa armato e spara a un vigile del fuoco - Luccaindiretta - LuccaInDiretta - lorenzo10469500 : Paura a Torre del Lago: si barrica in casa e spara a un vigile del fuoco / LA DIRETTA - LA NAZIONE -