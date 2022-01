Settimana di riunioni decisive per la corsa al Quirinale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Settimana di incontri decisivi per la corsa al Quirinale. Molti sono i vertici già in programma, molti gli incontri informali, i tete a tete riservati e i dialoghi a distanza per istruire la pratica della partita più complicata della vita repubblicana. Il vertice più atteso è quello del centrodestra, che potrebbe tenersi tra oggi e venerdì, anche se molti indicano giovedì come la data clou. Il vertice potrebbe essere la sede nella quale Silvio Berlusconi, come chiesto dagli alleati, scioglierà la riserva sulla sua candidatura al Colle. E nel caso decidesse di non correre per la presidenza della Repubblica, la coalizione dovrebbe decidere quale altra proposta avanzare. Per oggi, intanto, è già fissato l'incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte e quello di Leu Roberto Speranza. I tre ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI -di incontri decisivi per laal. Molti sono i vertici già in programma, molti gli incontri informali, i tete a tete riservati e i dialoghi a distanza per istruire la pratica della partita più complicata della vita repubblicana. Il vertice più atteso è quello del centrodestra, che potrebbe tenersi tra oggi e venerdì, anche se molti indicano giovedì come la data clou. Il vertice potrebbe essere la sede nella quale Silvio Berlusconi, come chiesto dagli alleati, scioglierà la riserva sulla sua candidatura al Colle. E nel caso decidesse di non correre per la presidenza della Repubblica, la coalizione dovrebbe decidere quale altra proposta avanzare. Per oggi, intanto, è già fissato l'incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte e quello di Leu Roberto Speranza. I tre ...

