Scuderie del Quirinale | apertura straordinaria

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I giorni che mancano alla fine della mostra INFERNO sono pochissimi e dato il sold out, ledelresteranno apertemente venerdì sera e sabato sera. In questi due giorni la mostra Inferno rimarrà aperta fino alle 22:00, con ultimo accesso alle 21:00. Vi ricordiamo che il sabato la prenotazione rimane obbligatoria. Prorogata fino al 23 gennaio 2022, l’esposizione – ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi – presenta oltre duecento opere di valore storico-artistico assoluto, volte a rendere omaggio al Sommo Poeta in occasione del settimo centenario della sua morte. Accompagnati dalla parola dantesca, i visitatori attraversano i luoghi terrifici e le visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati rappresentati dagli artisti di tutte le epoche: dalle schematiche scene medievali ...