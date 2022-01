Sci alpino, Coppa Europa 2022: Vera Tschurtschenthaler seconda nello slalom di Frauen. Sesta Della Mea (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ottimo risultato per la squadra azzurra nello slalom femminile di Coppa Europa a Frauen. Vera Tschurtschenthaler ha conquistato il secondo posto nella gara svizzera, centrando il primo podio Della carriera. L’azzurra ha rimontato tre posizioni nella seconda manche, finendo alle spalle Della padrona di casa Aline Danioth per 65 centresimi. Sul podio ci sale anche un’altra svizzera, Selina Egloff, terza con un ritardo di 67 centesimi dalla connazionale. Quarto posto per l’austriaca Franziska Gritsch (+0.99), che ha preceduto la finlandese Rosa Pohjolainen (+1.02) ed una positiva Lara Della Mea (+1.41), Sesta e brava a recuperare dalla quattordicesima posizione di metà gara. Settimo posto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ottimo risultato per la squadra azzurrafemminile diha conquistato il secondo posto nella gara svizzera, centrando il primo podiocarriera. L’azzurra ha rimontato tre posizioni nellamanche, finendo alle spallepadrona di casa Aline Danioth per 65 centresimi. Sul podio ci sale anche un’altra svizzera, Selina Egloff, terza con un ritardo di 67 centesimi dalla connazionale. Quarto posto per l’austriaca Franziska Gritsch (+0.99), che ha preceduto la finlandese Rosa Pohjolainen (+1.02) ed una positiva LaraMea (+1.41),e brava a recuperare dalla quattordicesima posizione di metà gara. Settimo posto ...

