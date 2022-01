Salernitana, in arrivo il bomber: già in campo contro il Napoli? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’arrivo di Walter Sabatini smuove il mercato della Salernitana. Il nuovo direttore sportivo durante la presentazione ha promesso di lottare fino alla fine per la salvezza e di garantire una rosa all’altezza della competizione con cinque, sei innesti in questa finestra di calciomercato invernale. Atletico Madrid s Diego Costa. Dopo l’arrivo dell‘ex Napoli Luigi Sepe, si lavora per un grande colpo in attacco, dove probabilmente ci sarà l’addio del nigeriano Simy, promesso sposo del Monza.Le voci sul possibile sostituto hanno del clamoroso. A dare la notizia è il noto giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, fa sapere di contatti già avviati tra la Salernitana e l’attaccante svincolato Diego Costa, ex Chelsea e Atletico ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’di Walter Sabatini smuove il mercato della. Il nuovo direttore sportivo durante la presentazione ha promesso di lottare fino alla fine per la salvezza e di garantire una rosa all’altezza della competizione con cinque, sei innesti in questa finestra di calciomercato invernale. Atletico Madrid s Diego Costa. Dopo l’dell‘exLuigi Sepe, si lavora per un grande colpo in attacco, dove probabilmente ci sarà l’addio del nigeriano Simy, promesso sposo del Monza.Le voci sul possibile sostituto hanno del clamoroso. A dare la notizia è il noto giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, fa sapere di contatti già avviati tra lae l’attaccante svincolato Diego Costa, ex Chelsea e Atletico ...

