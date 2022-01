Randy Orton | “Tutte le RKO hanno influito negativamente sul mio fisico”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il pro wrestling è ricchissimo di finisher chefatto la storia di questa disciplina e verranno ricordate per sempre. Una di esse è quella che appartiene ache esegue oramai da tantissimi anni la sua famosa RKO. In un’intervista a Fox 2 per promuovere la Royal Rumble aè stato chiesto un parere sulla sua mossa finale che gli ha regalato innumerevoli successi. A sorpresa la sua risposta è stato alquanto negativa… Le sue parole “Beh… semplicemente salto più in alto che posso per prendere l’avversario di turno per il collo e sbatterlo per terra. L’ho fatto per tantissimo tempo e se potessi tornare indietro nel tempo sceglierei sicuramente di avere una finisher completamente diversa. Dopo averla fatta per migliaia di volte nella mia carriera ora la mia schiena ne sta risentendo…”.