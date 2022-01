Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: Wti tocca 87 dlr, poi rallenta a 86 dlr al barile: Brent sopra quota 88, poi rallenta - fisco24_info : Petrolio: Wti tocca 87 dlr, poi rallenta a 86 dlr al barile: Brent sopra quota 88, poi rallenta - menelaux : RT @VitoLops: Petrolio Wti a 85 dollari, soglia molto importante - francobus100 : Petrolio: su massimi da 2014, Wti sale a 85,36 dollari - Lukyluke311 : RT @marcodellaguzzo: Oggi i prezzi del #petrolio hanno raggiunto i massimi in oltre sette anni: il Brent si è avvicinato agli 88 dollari al… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti

Ilamericano sale fino a 87 dollari al barile per poi rallentare e azzerare i guadagni notturni. Ilè quotato ora intorno agli 86 dollari al barile, dopo la notizia di una rapida rimessa in ...Ilha guadagnato al Nymex 1,61 dollari, l'1,9%, a 85,43 dollari al barile, la chiusura piu' alta dall'ottobre 2014, dopo che l'Opec ha comunicato che la variante Omicron del coronavirus ...Il petrolio americano sale fino a 87 dollari al barile per poi rallentare e azzerare i guadagni notturni. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 gen - Ieri, seduta in netto calo a Wall Street, dopo il lungo weekend festivo. A pesare e' stato il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quell ...