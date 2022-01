Olimpiadi | Borghi-Berruto Pd | ' gravi parole Cina su difesa diritti umani'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni rilasciate dal Comitato organizzatore delleinvernali di Pechino sonoe preoccupanti. Gettano una cappa soffocante su di una manifestazione che dovrebbe rappresentare il massimo dell'apertura e del rispetto nei confronti delle persone, delle loro capacità e dello spirito stesso dei giochi. Una sordina preventiva cozza profondamente con i valori della competizione e del concetto stesso della democrazia". Lo dichiarano in una nota congiunta i responsabili politiche della sicurezza e sport del Partito Democratico, Enricoe Mauro. "Le- continua la nota - nacquero nel Paese che sperimentò per primo la democrazia, e vederle andare in scena all'insegna di pesanti moniti nei confronti della libertà di espressione è ...

Come Enrico Borghi, vice capogruppo Pd alla Camera: "La mia posizione la definirà il partito". ... Marco Marin, ex sciabolista plurimedagliato alle Olimpiadi negli anni Ottanta e Novanta ricorre a una ... Quello peraltro che non ci ha fatti evolvere con le Olimpiadi invernali, quello che non dà valore ... Smettiamola di chiamarli interni, marginali, piccoli, estensioni di qualche quartiere bene ... Roma, 19 gen. "Le dichiarazioni rilasciate dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino sono gravi e preoccupanti. Gettano una cappa soffocan ...