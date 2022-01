Milano, Sergio Caputo al Blue Note: 'Sul palco con me Savino, Lundini e Pantani' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Note milanesi per Sergio Caputo, cantautore romano dallo stile eclettico. Venerdì l'artista si esibisce al Blue Note con il meglio del suo repertorio. Come comincia il suo 2022? 'Riparto dalla musica: ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022)milanesi per, cantautore romano dallo stile eclettico. Venerdì l'artista si esibisce alcon il meglio del suo repertorio. Come comincia il suo 2022? 'Riparto dalla musica: ...

Advertising

sergio_secostab : RT @valy_s: A #Milano, all’ospedale GALEAZZI c’è un’indicazione interna che dice che i pazienti NON VACCINATI (o senza booster) NON VANNO O… - FrancescoLivo_ : Che giocatore! Sergio Rodriguez ?? #EuroLeague #Milano #Chacho #Rodriguez - meazza_sergio : @ChezLudo @ottogattotto Non so cos’è più difficile. Dico che la frammentazione amministrativa non aiuta certo il go… - ChezLudo : @meazza_sergio @ottogattotto Non capisco.. Cioè è più difficile governare Milano di Roma? - meazza_sergio : @ChezLudo @ottogattotto Va beh, col trucchetto dei confini municipali (ricordiamo a proposito che Cerignola è 3/4 v… -