Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo la separazione arriva la conferma: parole difficili (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi arriva al capolinea: ecco cosa hanno dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici più apprezzati dagli italiani per via della sua bellezza disarmante, la sua professionalità ma soprattutto la solarità che la contraddistingue dal resto è lei, la splendida Michelle Hunziker. Ella nel corso della sua carriera ha condotto numerosi show che hanno sempre ottenuto un ottimo share, vedi All Together now, il tg satirico Striscia la notizia e Paperissima.La conduttrice, è stata legata sentimentalmente al cantante Eros Ramazzotti da cui è nata la splendida figlia Aurora con cui ha un rapporto davvero speciale. Oggi, invece, aveva un legame con Tomaso Trussardi ma da poco ha fatto ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La storia traal capolinea: ecco cosa hanno dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici più apprezzati dagli italiani per via della sua bellezza disarmante, la sua professionalità ma soprattutto la solarità che la contraddistingue dal resto è lei, la splendida. Ella nel corso della sua carriera ha condotto numerosi show che hanno sempre ottenuto un ottimo share, vedi All Together now, il tg satirico Striscia la notizia e Paperissima.La conduttrice, è stata legata sentimentalmente al cantante Eros Ramazzotti da cui è nata la splendida figlia Aurora con cui ha un rapporto davvero speciale. Oggi, invece, aveva un legame conma da poco ha fatto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - Luca190499 : RT @GiusCandela: Striscia la notizia consegnerà il tapiro a Michelle Hunziker come avvenuto per Ambra? #Striscialanotizia - ilgiornale : Hanno annunciato la separazione con un freddo comunicato stampa ma la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussa… - Luca_zone : RT @GiusCandela: Striscia la notizia consegnerà il tapiro a Michelle Hunziker come avvenuto per Ambra? #Striscialanotizia -