**M5S: Toninelli, 'nessuna pressione da Grillo per aiutare Onorato'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai aiutato alcun concessionario nella mia azione di ministro. Con Moby e Tirrenia parlano i fatti per il sottoscritto: zero proroghe delle concessioni e gare pubbliche". Lo dice il senatore M5S Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, parlando con i cronisti nei pressi di Palazzo Madama. Da Grillo "non ho mai ricevuto pressioni o richieste di favori per aiutare questo, i Benetton, un altro concessionario, e neanche Onorato. Lo testimoniano i fatti, l'indirizzo politico portato avanti al ministero, che non era nell'interesse di Onorato ma nell'interesse generale". "Onorato - ha proseguito Toninelli - voleva mantenere la concessione, scaduta nel 2020. Quando sono arrivato al ministero ho detto ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai aiutato alcun concessionario nella mia azione di ministro. Con Moby e Tirrenia parlano i fatti per il sottoscritto: zero proroghe delle concessioni e gare pubbliche". Lo dice il senatore M5S Danilo, ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, parlando con i cronisti nei pressi di Palazzo Madama. Da"non ho mai ricevuto pressioni o richieste di favori perquesto, i Benetton, un altro concessionario, e neanche. Lo testimoniano i fatti, l'indirizzo politico portato avanti al ministero, che non era nell'interesse dima nell'interesse generale". "- ha proseguito- voleva mantenere la concessione, scaduta nel 2020. Quando sono arrivato al ministero ho detto ai ...

