LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6 6-4 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel quarto set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Bravissimo l’azzurro a dominare lo scambio e piazzare il 43° vincente della sfida. 30-0 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Kozlov che perde la diagonale. 15-0 Servizio e smash di Berrettini. 2-0 BREAK IMMEDIATO Berrettini! Lungo il rovescio di Kozlov e chance da sfruttare ora. 40-AD PALLA BREAK Berrettini! Quinto doppio fallo dell’americano. 40-40 l’azzurro muove l’avversario che va in difficoltà in uscita dal servizio. 40-30 Servizio e diritto di Kozlov ma entrambi sono in debito di ossigeno. 30-30 Bravissimo il #7 al mondo a muovere l’avversario che sbaglia sul back di rovescio. 30-15 Kozlov disegna il campo e trova il vincente con il diritto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Bravissimoa dominare lo scambio e piazzare il 43° vincente della sfida. 30-0 Si ferma sul nastro il back di rovescio diche perde la diagonale. 15-0 Servizio e smash di. 2-0 BREAK IMMEDIATO! Lungo il rovescio die chance da sfruttare ora. 40-AD PALLA BREAK! Quinto doppio fallo dell’americano. 40-40muove l’avversario che va in difficoltà in uscita dal servizio. 40-30 Servizio e diritto dima entrambi sono in debito di ossigeno. 30-30 Bravissimo il #7 al mondo a muovere l’avversario che sbaglia sul back di rovescio. 30-15disegna il campo e trova il vincente con il diritto ...

