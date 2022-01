Inter-Empoli, Marotta scopre le carte: “Proveremo a prendere Dybala, ma Inzaghi…” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima di Inter-Empoli, Marotta ha fatto il punto sul calciomercato, parlando dell'Interesse dei nerazzurri per Dybala, Scamacca e Frattesi Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima diha fatto il punto sul calciomercato, parlando dell'esse dei nerazzurri per, Scamacca e Frattesi

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia | La probabile formazione dell'@Inter di #Inzaghi in vista del match contro l'@EmpoliCalcio - FcInterNewsit : ?? L'Inter va a caccia della Coppa Italia. Turnover per mister Inzaghi in vista della sfida contro l'Empoli: ecco l'… - SkySport : Inter, Marotta: 'Dybala? Noi vogliamo alzare l'asticella. I tentativi vanno fatti, poi...' #SkySport… - OfficialRei7 : Per una volta che tifo l’Inter questi pareggiano con l’Empoli… portatemi a casa i soldi merde!!! #InterEmpoli - sarastired__ : Il modo in cui il telecronista sussurra quando ci sono occasioni per l’Empoli e si sgola per l’Inter -