Insigne pronto a stringere i denti: vuole tornare con la Salernitana (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica prossima 23 gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio Maradona, il Napoli di mister Luciano Spalletti sarà impegnato nel derby campano contro la Salernitana di Colantuono. Gli azzurri sono pronti e carichi per questa importante sfida. Lunedì scorso i partenopei hanno conquistato sul campo del Bologna 3 punti fondamentali per la classifica, che li ha consolidati al terzo posto, a pochi punti di stacco dalle due milanesi. Il prossimo match contro i granata sarà molto delicato, anche perché il Milan affronterà in casa la Juventus e quindi, qualora dovesse perdere e gli azzurri vincere, questi si posizioneranno al secondo posto. Ricordiamo che il tecnico del Napoli potrà contare sui suoi uomini migliori come Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinski, ma bisognerà ancora attendere Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Per adesso l’obiettivo principale è quello ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica prossima 23 gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio Maradona, il Napoli di mister Luciano Spalletti sarà impegnato nel derby campano contro ladi Colantuono. Gli azzurri sono pronti e carichi per questa importante sfida. Lunedì scorso i partenopei hanno conquistato sul campo del Bologna 3 punti fondamentali per la classifica, che li ha consolidati al terzo posto, a pochi punti di stacco dalle due milanesi. Il prossimo match contro i granata sarà molto delicato, anche perché il Milan affronterà in casa la Juventus e quindi, qualora dovesse perdere e gli azzurri vincere, questi si posizioneranno al secondo posto. Ricordiamo che il tecnico del Napoli potrà contare sui suoi uomini migliori come Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinski, ma bisognerà ancora attendere Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Per adesso l’obiettivo principale è quello ...

