Insegnare e apprendere con e nella rete: un nuovo corso gratuito per docenti e insegnanti promosso dal CNR per il progetto Presente Digitale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come orientare l’insegnamento all’interno di un contesto Digitale che permea stabilmente il nostro quotidiano? “Didattica con e nella rete” è un appuntamento formativo per docenti che nasce per stimolare riflessioni e fornire suggestioni sulle strategie e sui metodi di apprendimento legati al mondo di Internet e delle tecnologie connesse alla rete. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come orientare l’insegnamento all’interno di un contestoche permea stabilmente il nostro quotidiano? “Didattica con e” è un appuntamento formativo perche nasce per stimolare riflessioni e fornire suggestioni sulle strategie e sui metodi di apprendimento legati al mondo di Internet e delle tecnologie connesse alla. L'articolo .

